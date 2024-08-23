Роналду отметился голом с передачи Мане в первом туре саудовской лиги
Правда, победу коллектив португальца не добыл
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" не смог дома обыграть "Аль-Раед" в рамках первого тура чемпионата Саудовской Аравии.
Открыл счёт в матче точным ударой головой после навеса экс-вингера "Ливерпуля" Садио Мане 39-летний звездный нападающий Криштиану Роналду. Тем не менее, гостям удалось отыграться благодаря голу Мохамеда Фузаира с пенальти.
Саудовская Про-лига. 1-й тур.
22 августа. Эр-Рияд. Мрсул Парк.
Аль-Наср – Аль-Раед – 1:1
Голы: Роналду 34 – Фузаир 49 (пен)
39 years old Cristiano Ronaldo's leap is insane ????— CristianoXtra (@CristianoXtra_) August 22, 2024
pic.twitter.com/q7yApKPjRZ
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Опубликовал: Александр Бураков
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