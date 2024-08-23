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Роналду отметился голом с передачи Мане в первом туре саудовской лиги

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Правда, победу коллектив португальца не добыл

Роналду отметился голом с передачи Мане в первом туре саудовской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Наср" не смог дома обыграть "Аль-Раед" в рамках первого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Открыл счёт в матче точным ударой головой после навеса экс-вингера "Ливерпуля" Садио Мане 39-летний звездный нападающий Криштиану Роналду. Тем не менее, гостям удалось отыграться благодаря голу Мохамеда Фузаира с пенальти.

Саудовская Про-лига. 1-й тур.

22 августа. Эр-Рияд. Мрсул Парк.

Аль-Наср – Аль-Раед – 1:1

Голы: Роналду 34 – Фузаир 49 (пен)

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Опубликовал: Александр Бураков
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