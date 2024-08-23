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Мартинес: Роналду уже не тот, каким был 10 лет назад, но во многих аспектах он - лучший форвард Португалии

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Мартинес: Роналду уже не тот, каким был 10 лет назад, но во многих аспектах он - лучший форвард Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес оценил перспективы 39-летнего нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду в национальной команде.

"Думаю, важно сказать, что Криштиану играет за свой клуб, он активен, и что мы следим за его ситуацией, как и за остальными в команде. Он наш капитан, у него отличные физические данные.

Да, он уже не тот игрок, которым был 10 лет назад. Теперь у него больше опыта, и он очень важен для команды. Мы не можем говорить о возрасте, потому что у нас есть пример Пепе, который безупречно сыграл на Евро. Опыт на уровне национальной сборной очень важен в плане помощи молодым игрокам. Сейчас важно оценивать Криштиану так же, как мы оцениваем других футболистов, и во многих аспектах он является лучшим нападающим в португальском футболе", - приводит слова специалиста A Bola.

На счету Роналду 130 голов в 212 матчах с момента начала своих выступлений за сборную Португалии с 2003 года.

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Криштиану Роналду Португалия Роберто Мартинес
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Александр Бураков
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