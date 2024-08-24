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Мирча Луческу может покинуть пост главного тренера сборной Румынии

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Не пробудет даже до конца контракта

Мирча Луческу может покинуть пост главного тренера сборной Румынии

Фото: frf.ro

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу может покинуть сборную Румынии уже после завершения основной стадии Лиги наций 2024/25. Об этом сообщает ProSport.

По информации источника, Мирча Луческу рассматривает сценарий отставки с поста главного тренера национальной сборной Румынии в конце этой осени. Отмечается, что 79-летний специалист поделился мыслями со своим близким окружением, что он может уйти с поста после окончания кампании Лиги наций и перед началом отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

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Добавим, что если игроки сборной Румынии не одержат победу в группе Лиги наций, или не смогут попасть на ЧМ-2026, Луческу будет ждать отставка.

Напомним, в группе Лиги наций Румыния сыграет с Литвой, Кипром и Косово.

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Мирча Луческу Национальная сборная Румынии
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Источник:
Prosport.Ro
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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