Свен-Йоран Эрикссон смертельно болен раком. Он прощается с жизнью в стиле рок-звезды

Что, по вашему мнению, объединяет следующих футболистов: Эрик Абидаль, Хонас Гутьеррес, Франческо Ачерби, Брайан Робсон? Вероятно, некоторые фанаты смогут быстро ответить - это те игроки, которые в свое время получили страшный диагноз - рак, но смогли победить в битве с этим ужасным заболеванием. Однако, к сожалению, в истории футбола были и те, чья жизнь оборвалась именно из-за онкологии. На ум сразу приходят Йохан Кройф, Синиша Михайлович, Джанлука Виалли и многие другие.

Каждый из футболистов, которые сталкивается с болезнью, реагирует на нее по-своему - кто-то закрывается от публики (как Пеле), кто-то - продолжает работать, (как Луи Ван Гал). А кто-то, находясь на грани жизни и смерти, устраивает прощальное турне, чтобы мужественно попрощаться с футбольным миром. В последнем примере речь идет о легендарном шведском тренере Свэне-Йоране Эрикссоне.

Праймовый Эрикссон был очень сильным специалистом

Начать, пожалуй, логичнее будет с того, чтобы напомнить вам о том, почему Свен-Йоран Эрикссон считается легендарной фигурой для европейского футбола. А юным болельщикам, возможно, рассказать с нуля, потому что напоминать еще не о чем. Дело в том, что со времен "Манчестер Сити", (а ушел он оттуда аж в 2008 году) швед почти полностью исчез с радаров, работая в совсем уж экзотических местах: Кот-д'Ивуар, Таиланд, Китай, Филиппины, Мексика, Ближний Восток. За это время он даже не всегда занимал тренерские должности.

Но, несмотря на такой специфический закат тренерской карьеры, на своем пике Свен-Йоран был одним из лучших тренеров Европы. Он даже выигрывал еврокубок - Кубок УЕФА с "Гетеборгом" в сезоне-1981/82. Зажигал он и во главе Бенфики, где трижды победил в чемпионате страны, один раз брал кубок и суперкубок. С "орлами" швед также доходил до финалов Кубка УЕФА (1983) и Кубка европейских чемпионов (1990).

На свой пик Эрикссон вышел в Италии, где взял кубок страны с "Ромой" и "Сампдорией". Ну а то, что он сделал с "Лацио" требует более подробного рассказа.

Эрикссон построил лучший "Лацио" в истории

До прихода шведского тренера Лацио мог похвастаться только скудетто в сезоне 1973/74 или давним Кубком Италии (1958). Это, конечно, выглядело не очень солидно, учитывая регалии Милана, Ювентуса или Интера.

Тем не менее, Свен-Йоран смог навязать итальянским топ-клубам серьезную конкуренцию. Швед принял "Лацио" в 1997 году, в возрасте 49 лет. Кстати, Эрикссон даже отказал очень мощному в то время "Блэкберн Роверс", чтобы подписать контракт с "орлами".

Шведский тренер быстро построил в "Лацио" крепкую команду, которая уже в первом сезоне боролась с "Ювентусом" за скудетто. Чемпионство упустили в решающих турах, но взяли Кубок Италии. К тому же "Лацио" сходу пробилось в финал Кубка УЕФА, однако в решающей игре уступили "Интеру" с феноменальным Роналдо в составе. Но это было только начало! За следующие два года Эрикссон выиграл с "орлами" Кубок обладателей кубков, еще один национальный Кубок и два Суперкубка Италии.

Такой быстрый успех Свен-Йоран объяснял работой с менталитетом игроков. Вот вам супернеобычная история, чтобы вы понимали, какими смелыми были его решения и методы: после своего назначения Эрикссон неожиданно выдавил из команды легенду и капитана Джузеппе Синьори.

"Он долгое время играл в клубе, который не выигрывал трофеи, и поэтому не мыслил позитивно. Он не думал, что мы можем побеждать, поэтому я хотел от него избавиться", - рассказывал Эрикссон.

Фанаты были разъярены, однако новые звезды команды (Манчини, Михайлович, Станкович, Индзаги и Симеоне) быстро заменили ветерана и значительно превзошли его наследие. Что уж говорить, если в год своего столетия "Лацио" завоевал второе и такое долгожданное чемпионство... последнее на данный момент.

Футбольный мир вспомнил об Эрикссоне по очень печальному поводу...

После успехов в Италии швед поработал со сборной Англии (став первым тренером-иностранцем в истории), но так и не смог выиграть ничего с лучшим поколением в ее истории. Тогда в составе "трех львов" выступали Джеррард, Скоулз, Бекхэм, Руни, Лэмпард и другие звезды.

После этой неудачи (и одного года в Ман Сити) Свен-Йоран больше не пытался ворваться в топовый футбол. Он работал в разных уголках мира в свое удовольствие, понимая, что уже всем все доказал.

Широкая футбольная общественность вспомнила о Эрикссоне в январе 2024, когда он рассказал о своем страшном диагнозе:

"Мне остался в лучшем случае год, в худшем - чуть меньше. Но я обещаю бороться столько, сколько смогу. Врачи не знают, как долго я уже болен, может, месяц, а может, и год".

Мужественный Эрикссон снова стал звездой, балансируя между жизнью и смертью

Невозможно поспорит с тем, что умирать - это очень страшно, поэтому никто бы не осудил легендарного тренера, если бы он в этой ситуации закрылся от всего мира и перестал появляться на публике. Но Свен-Йоран Эрикссон выбрал другой путь. Он в стиле настоящей рок-звезды отправился в турне по местам "боевой славы".

Началось все с "Ливерпуля". Эрикссон когда-то с грустью признавался, что всю жизнь болел за красных и всегда мечтал возглавить эту команду:

"Мой отец болел за этот клуб, я тоже всегда поддерживал их. Так что да - я мечтал тренировать "Ливерпуль", но этого уже никогда не случится. Печально, но ничего не сделать".

Однако здесь швед был неправ - сделать что-то еще можно было! Клуб пригласил Эрикссона стать тренером в матче легенд против "Аякса", а Юрген Клопп даже позволил ему провести полноценную тренировку. В итоге мечта осуществилась - Свен-Йоран возглавил "Ливерпуль" на одну игру, победил в ней (4:2) и, само собой, послушал легендарную "You'll Never Walk Alone" на "Энфилде", которая на этот раз имела еще более особое значение. Эрикссон даже не смог сдержать слезы.

Затем коуча позвали в "Бенфику" на матч Лиги Европы против "Марселя". Эрикссон появился на поле в перерыве, чтобы поприветствовать трибуны, но там его ждал крутой сюрприз - руководство "орлов" собрало некоторых футболистов, с которыми он работал в клубе в 1980-е.

Следующей остановкой стал "Гетеборг", где фанаты подготовили для него замечательный перформанс: огромный баннер с его портретом и надписью: "Не знаю, где это закончится, но знаю, где все началось".

В мае швед навестил "Сампдорию". Там Эрикссона тоже ждали тематические баннеры и фанатские песни в его честь.

А в конце сезона тренер посетил, вероятно, главный клуб в своей жизни - "Лацио". На стадионе выставили все выигранные им трофеи, а полностью забитый стадион скандировал его имя. К сожалению, это был последний стадион, который Свен-Эрен собрал на своем прощальном турне. А несколько дней назад он опубликовал прощальное письмо:

"Я прожил хорошую жизнь. Думаю, все мы боимся того дня, когда умрем, но жизнь - это, в том числе, и о смерти. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, вы запомните меня позитивным человеком, который старался делать все, что в его силах. Не жалейте, улыбайтесь. Спасибо вам за все - тренерам, игрокам, зрителям. Это было потрясающе. Берегите себя и свою жизнь. И живите. Пока".

По самым оптимистичным прогнозам, у Эрикссона осталось еще полгода. Но его прощальные слова идеально подчеркнули его поступки - надо иметь бешеную силу духа, чтобы не сломаться, а так мужественно попрощаться с этим миром и своей футбольной семьей. Теперь уж точно нет никаких сомнений - мы точно запомним его именно таким, каким бы он и хотел остаться в вечности...

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