Бывший звездный бразилец Шахтера перешел в австралийский клуб

Бывший вингер "Шахтера" Дуглас Коста перебрался в "Сидней" с чемпионата Австралии, сообщает клубная пресс-служба.

По данным Transfermarkt, контракт 33-летнего бразильца рассчитан до 30 июня 2026 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

Предыдущим его клубом был "Флуминенсе", который он досрочно покинул в июле. За 6 месяцев он провел 22 матча и оформил 1 ассист.

Цвета донецкого "Шахтер" Коста защищал в период с 2010-го по 2015-й годы. За свою карьеру Дуглас также успел поиграть за "Гремио", "Баварию", "Ювентус" и "Лос-Анджелес Гэлакси".