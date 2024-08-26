Бывший звездный бразилец Шахтера перешел в австралийский клуб
Вингер нашел себе новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер "Шахтера" Дуглас Коста перебрался в "Сидней" с чемпионата Австралии, сообщает клубная пресс-служба.
По данным Transfermarkt, контракт 33-летнего бразильца рассчитан до 30 июня 2026 года. Переход состоялся на правах свободного агента.
Предыдущим его клубом был "Флуминенсе", который он досрочно покинул в июле. За 6 месяцев он провел 22 матча и оформил 1 ассист.
Цвета донецкого "Шахтер" Коста защищал в период с 2010-го по 2015-й годы. За свою карьеру Дуглас также успел поиграть за "Гремио", "Баварию", "Ювентус" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
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Bem-vindo DC ⚡️ pic.twitter.com/3NBDdFJ8VL
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