Дуглас Коста: я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень игры в этой стране и развлечь публику

Бывший вингер "Шахтёра" Дуглас Коста прокомментировал свой переход в австралийский "Сидней".

"За свою карьеру я был частью нескольких невероятных команд, выиграл множество титулов. Я пришел в "Сидней", чтобы выиграть еще больше.

Футбол у меня в крови, и я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень игры в этой стране, развлечь страстную спортивную публику и привезти трофеи "Сиднею".

Я рад возможности познакомиться с людьми, со страной и увидеть болельщиков каждого клуба", - сказал бразилец.