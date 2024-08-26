Дуглас Коста: я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень игры в этой стране и развлечь публику
33-летний бразилец назвал причины своего трансфера
Бывший вингер "Шахтёра" Дуглас Коста прокомментировал свой переход в австралийский "Сидней". "За свою карьеру я был частью нескольких невероятных команд, выиграл множество титулов. Я пришел в "Сидней", чтобы выиграть еще больше. Футбол у меня в крови, и я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень игры в этой стране, развлечь страстную спортивную публику и привезти трофеи "Сиднею". Я рад возможности познакомиться с людьми, со страной и увидеть болельщиков каждого клуба", - сказал бразилец.
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Источник:Sydney
Опубликовал: Александр Бураков
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