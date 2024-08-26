  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дуглас Коста: я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень игры в этой стране и развлечь публику

Общие новости

33-летний бразилец назвал причины своего трансфера

Дуглас Коста: я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень игры в этой стране и развлечь публику

Новина українською
Бывший вингер "Шахтёра" Дуглас Коста прокомментировал свой переход в австралийский "Сидней".

"За свою карьеру я был частью нескольких невероятных команд, выиграл множество титулов. Я пришел в "Сидней", чтобы выиграть еще больше.

Футбол у меня в крови, и я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень игры в этой стране, развлечь страстную спортивную публику и привезти трофеи "Сиднею".

Я рад возможности познакомиться с людьми, со страной и увидеть болельщиков каждого клуба", - сказал бразилец.
По теме
yellow-arrow
Хоффенхайм приобрел у Виктории Пльзень Робина Гранача
yellow-arrow
Бывший звездный бразилец Шахтера перешел в австралийский клуб
yellow-arrow
Официально: Ювентус подписал лидера Фиорентины
Дуглас Коста Сидней (Австралия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sydney
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости