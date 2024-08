Ушёл из жизни экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет.

Напомним, в январе 2024 года шведский специалист заявил о том, что ему осталось жить максимум год из-за неоперабельного рака поджелудочной железы.

Помимо сборной Англии, Эрикссон больше всего запомнился работой с такими клубами, как "Манчестер Сити", "Лацио", "Сампдория", "Фиорентина", "Рома" и "Бенфика".

