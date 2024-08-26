Ушёл из жизни экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон
Легенда тренерского цеха
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет.
Напомним, в январе 2024 года шведский специалист заявил о том, что ему осталось жить максимум год из-за неоперабельного рака поджелудочной железы.
Помимо сборной Англии, Эрикссон больше всего запомнился работой с такими клубами, как "Манчестер Сити", "Лацио", "Сампдория", "Фиорентина", "Рома" и "Бенфика".
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Former England manager Sven-Goran Eriksson has died at the age of 76. pic.twitter.com/hYxfSeBDvy— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 26, 2024
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