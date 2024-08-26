Роналду: Никого заранее не предупрежу перед завершением карьеры в сборной Португалии
Подготовки не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
39-летний нападающий "Аль-Хиляля" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как пройдет его прощание с национальной командой.
"Я безмерно горжусь тем, что представляю цвета нашей страны - это мечта. когда я решу покинуть сборную Португалии, я никого заранее не предупрежу. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное", – цитирует Роналду A Bola cо ссылкой на NOW.
Роналду выступает за сборную Португалию с 2003 года. На счету Криштиану 130 забитых мячей в 212 матчах в составе "европейских бразильцев".
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Источник:A Bola
Опубликовал: Александр Бураков
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