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Роналду: Никого заранее не предупрежу перед завершением карьеры в сборной Португалии

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Подготовки не будет

Роналду: Никого заранее не предупрежу перед завершением карьеры в сборной Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

39-летний нападающий "Аль-Хиляля" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как пройдет его прощание с национальной командой.

"Я безмерно горжусь тем, что представляю цвета нашей страны - это мечта. когда я решу покинуть сборную Португалии, я никого заранее не предупрежу. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное", – цитирует Роналду A Bola cо ссылкой на NOW.

Роналду выступает за сборную Португалию с 2003 года. На счету Криштиану 130 забитых мячей в 212 матчах в составе "европейских бразильцев".

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Источник:
A Bola
Опубликовал: Александр Бураков
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