  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Рангел, который недавно покинул Колос, вернулся в финский клуб

Общие новости

Бразилец недолго оставался без команды

Рангел, который недавно покинул Колос, вернулся в финский клуб

Новина українською

Нападающий Лукас Рангел, который недавно покинул "Колос", недолго оставался без клуба.

Читайте такжеКолос попрощался с бразильским форвардом

Футболист подписал контракт с лидером чемпионата Финляндии - ФК КуПС.

Лидер финской Вейккауслиги КуПС официально отрапортовал о подписании бывшего форварда "Ворсклы" и "Колоса" Лукаса Рангела.

Напомним, что бразилец ранее по взаимному соглашению сторон договорился о расторжении контракта с "Колосом".

Напомним, что в Украине Рангел также известен по выступлениям за "Ворсклу", куда, кстати, перешел, все из того же КуПС.

Минувший сезон Рангел отыграл за "Колос", отличившись 1 забитым мячом в 12 поединках.

По теме
yellow-arrow
Роналду: Никого заранее не предупрежу перед завершением карьеры в сборной Португалии
yellow-arrow
Свен-Йоран Эрикссон смертельно болен раком. Он прощается с жизнью в стиле рок-звезды
yellow-arrow
Ушёл из жизни экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон
КуПС (Куопио) Лукас Рангел
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
КуПС
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости