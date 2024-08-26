Рангел, который недавно покинул Колос, вернулся в финский клуб
Бразилец недолго оставался без команды
Нападающий Лукас Рангел, который недавно покинул "Колос", недолго оставался без клуба.
Читайте такжеКолос попрощался с бразильским форвардом
Футболист подписал контракт с лидером чемпионата Финляндии - ФК КуПС.
Лидер финской Вейккауслиги КуПС официально отрапортовал о подписании бывшего форварда "Ворсклы" и "Колоса" Лукаса Рангела.
Напомним, что бразилец ранее по взаимному соглашению сторон договорился о расторжении контракта с "Колосом".
Напомним, что в Украине Рангел также известен по выступлениям за "Ворсклу", куда, кстати, перешел, все из того же КуПС.
Минувший сезон Рангел отыграл за "Колос", отличившись 1 забитым мячом в 12 поединках.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:КуПС
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Заря попрощалась с Ковалем. На смену специалисту придёт знакомый легионер
- Неймар предложил себя Барселоне - Флик уже дал ответ
- "Один из самых больших ударов". Зеленский назвал количество ракет и БПЛА, которыми рф атаковала Украину
- Свен-Йоран Эрикссон смертельно болен раком. Он прощается с жизнью в стиле рок-звезды
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн