Рангел, который недавно покинул Колос, вернулся в финский клуб

Нападающий Лукас Рангел, который недавно покинул "Колос", недолго оставался без клуба.

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Футболист подписал контракт с лидером чемпионата Финляндии - ФК КуПС.

Лидер финской Вейккауслиги КуПС официально отрапортовал о подписании бывшего форварда "Ворсклы" и "Колоса" Лукаса Рангела.

Напомним, что бразилец ранее по взаимному соглашению сторон договорился о расторжении контракта с "Колосом".

Напомним, что в Украине Рангел также известен по выступлениям за "Ворсклу", куда, кстати, перешел, все из того же КуПС.

Минувший сезон Рангел отыграл за "Колос", отличившись 1 забитым мячом в 12 поединках.