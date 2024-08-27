Роналду ответил на вопрос о своих тренерских амбициях
Пока что приоритеты другие
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Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о своих дальнейших планах после завершения игровой карьеры.
"На данный момент мне в голову не приходит мысль стать тренером какой-либо команды.
Я не вижу своего будущего там. Я вижу, что занимаюсь другими делами помимо футбола, но только Бог знает, каким будет будущее", — приводит слова Криштиану A Bola.
Сегодня, 27 августа, "Аль-Наср" 39-летнего Роналду сыграет на выезде против "Аль-Фейхи" в рамках Про-лиги Саудовской Аравии.
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Источник:A Bola
Опубликовал: Александр Бураков
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