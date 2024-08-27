Роналду ответил на вопрос о своих тренерских амбициях

Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о своих дальнейших планах после завершения игровой карьеры.

"На данный момент мне в голову не приходит мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу своего будущего там. Я вижу, что занимаюсь другими делами помимо футбола, но только Бог знает, каким будет будущее", — приводит слова Криштиану A Bola.

Сегодня, 27 августа, "Аль-Наср" 39-летнего Роналду сыграет на выезде против "Аль-Фейхи" в рамках Про-лиги Саудовской Аравии.