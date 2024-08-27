Экс-голкипер Ман Сити и Барселоны объявил о завершении карьеры
Ветеран решил повесить бутсы на гвоздь
Getty Images/Global Images Ukraine
Чилийский вратарь Клаудио Браво объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года.
"Я ухожу из профессионального футбола. Считаю, что принял правильное, хорошо обдуманное решение, которое было тщательно обсуждено с моей семьей и самыми близкими мне людьми.
Пришло время завершить очень важный цикл в моей жизни и начать новый этап, который наверняка будет столь же успешным", - сказал Браво в своём видеообращении.
В течение своей карьеры Браво выступал за такие клубы, как "Коло-Коло", "Реал Сосьедад", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Бетис".
На счету Клаудио 22 выигранных титула. Наиболее среди них выделяются победа в Лиге чемпионов, два титула Ла Лиги и Кубка Америки, и один выигранный трофей АПЛ.
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