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Экс-голкипер Ман Сити и Барселоны объявил о завершении карьеры

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Ветеран решил повесить бутсы на гвоздь

Экс-голкипер Ман Сити и Барселоны объявил о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чилийский вратарь Клаудио Браво объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года.

"Я ухожу из профессионального футбола. Считаю, что принял правильное, хорошо обдуманное решение, которое было тщательно обсуждено с моей семьей и самыми близкими мне людьми.

Пришло время завершить очень важный цикл в моей жизни и начать новый этап, который наверняка будет столь же успешным", - сказал Браво в своём видеообращении.

В течение своей карьеры Браво выступал за такие клубы, как "Коло-Коло", "Реал Сосьедад", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Бетис".

На счету Клаудио 22 выигранных титула. Наиболее среди них выделяются победа в Лиге чемпионов, два титула Ла Лиги и Кубка Америки, и один выигранный трофей АПЛ.

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Источник:
Claudio Bravo
Опубликовал: Александр Бураков
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