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Именитый немецкий наставник возглавил одну из ведущих африканских сборных

Общие новости

Интересный опыт для немца намечается

Именитый немецкий наставник возглавил одну из ведущих африканских сборных

Новина українською

Федерация футбола Нигерии объявила о назначении Бруно Лаббадии на должность главного тренера национальной команды.

Отмечается, что немецкий специалист стал 37-м наставником в истории сборной Нигерии.

Последним местом работы Лаббадиа был "Штутгарт", который он покинул в апреле 2023-го года. Также Бруно известен по работе с "Гертой", "Вольфсбургом", "Гамбургом" и "Байером".

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Источник:
The NFF
Опубликовал: Александр Бураков
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