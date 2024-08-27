Именитый немецкий наставник возглавил одну из ведущих африканских сборных

Федерация футбола Нигерии объявила о назначении Бруно Лаббадии на должность главного тренера национальной команды.

Отмечается, что немецкий специалист стал 37-м наставником в истории сборной Нигерии.

Последним местом работы Лаббадиа был "Штутгарт", который он покинул в апреле 2023-го года. Также Бруно известен по работе с "Гертой", "Вольфсбургом", "Гамбургом" и "Байером".