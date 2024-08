Именитый немецкий наставник возглавил одну из ведущих африканских сборных

Федерация футбола Нигерии объявила о назначении Бруно Лаббадии на должность главного тренера национальной команды.

Отмечается, что немецкий специалист стал 37-м наставником в истории сборной Нигерии.

Последним местом работы Лаббадиа был "Штутгарт", который он покинул в апреле 2023-го года. Также Бруно известен по работе с "Гертой", "Вольфсбургом", "Гамбургом" и "Байером".

German, Bruno Labbadia, becomes 37th Head Coach of the @NGSuperEagles



The Nigeria Football Federation has announced that it has reached an agreement with German tactician, Bruno Labbadia, to become the Head Coach of Nigeria’s Senior Men National Team, Super Eagles. pic.twitter.com/AKq92upW4g