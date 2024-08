Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры

Польский голкипер Войцех Щенсный объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

Последним клубом Войцеха был "Ювентус", где он выступал с 2017 года. Также футболист защищал цвета таких команд как: "Арсенал", "Рома“ и "Брентфорд“.

Голкипер за всю свою карьеру провел 548 матчей, из которых 210 отыграл на ноль.

"I didn’t just realise my dreams, I’ve arrived where my imagination wouldn’t even dare to take me."



Former Juventus and Arsenal goalkeeper Wojciech Szczesny has announced his retirement from professional football.



The 34-year-old was capped 84 times by Poland.