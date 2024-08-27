Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры

Польский голкипер Войцех Щенсный объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

"Конец пути - это время для размышлений и благодарности. Есть много людей, которых я должен поблагодарить в этом месте, но я постараюсь сделать это лично с каждым из них. Но вам, фанатам, я должен сказать отдельное спасибо за то, что вы были со мной в этом путешествии.

За поддержку и критику, за любовь и ненависть, за то, что вы являетесь самой красивой и романтичной частью футбола. Без вас все это не имело бы никакого смысла! Спасибо!", - сказал футболист.