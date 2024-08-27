  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры

Общие новости

Конец пути - это время для размышлений и благодарности (с)

Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Польский голкипер Войцех Щенсный объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

"Конец пути - это время для размышлений и благодарности. Есть много людей, которых я должен поблагодарить в этом месте, но я постараюсь сделать это лично с каждым из них. Но вам, фанатам, я должен сказать отдельное спасибо за то, что вы были со мной в этом путешествии.

За поддержку и критику, за любовь и ненависть, за то, что вы являетесь самой красивой и романтичной частью футбола. Без вас все это не имело бы никакого смысла! Спасибо!", - сказал футболист.

Последним клубом Войцеха был "Ювентус", где он выступал с 2017 года. Также футболист защищал цвета таких команд как: "Арсенал", "Рома“ и "Брентфорд“.

Голкипер за всю свою карьеру провел 548 матчей, из которых 210 отыграл на ноль.

По теме
yellow-arrow
Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру
yellow-arrow
Именитый немецкий наставник возглавил одну из ведущих африканских сборных
yellow-arrow
Экс-голкипер Ман Сити и Барселоны объявил о завершении карьеры
Ювентус (Турин) Войцех Щенсны
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости