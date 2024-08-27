Легендарный польский голкипер объявил о завершении карьеры
Конец пути - это время для размышлений и благодарности (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польский голкипер Войцех Щенсный объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.
"Конец пути - это время для размышлений и благодарности. Есть много людей, которых я должен поблагодарить в этом месте, но я постараюсь сделать это лично с каждым из них. Но вам, фанатам, я должен сказать отдельное спасибо за то, что вы были со мной в этом путешествии.
За поддержку и критику, за любовь и ненависть, за то, что вы являетесь самой красивой и романтичной частью футбола. Без вас все это не имело бы никакого смысла! Спасибо!", - сказал футболист.
Последним клубом Войцеха был "Ювентус", где он выступал с 2017 года. Также футболист защищал цвета таких команд как: "Арсенал", "Рома“ и "Брентфорд“.
Голкипер за всю свою карьеру провел 548 матчей, из которых 210 отыграл на ноль.
"I didn’t just realise my dreams, I’ve arrived where my imagination wouldn’t even dare to take me."— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 27, 2024
Former Juventus and Arsenal goalkeeper Wojciech Szczesny has announced his retirement from professional football.
The 34-year-old was capped 84 times by Poland. pic.twitter.com/aV06H6Tj4j
Популярное сейчас
- Россия разрушила гостиницу, в которой должен был проживать Шахтер перед матчем с Кривбассом
- Есть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций
- Довбик на диване, Малиновский позади автобуса. Наши за границей. Италия
- Ушёл из жизни экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО