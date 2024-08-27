Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру
Вероятно, я закончу карьеру здесь, в Аль-Насре (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду ответил на вопросы журналистов о том, когда планирует уйти из профессионального футбола.
"Я не знаю, скоро ли я уйду на пенсию, через два или три года..., но, вероятно, я закончу карьеру здесь, в "Аль-Насре". Я очень счастлив в этом клубе, также я хорошо чувствую себя в этой стране. Я рад играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать".
Напомним, что 27 августа "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Фейхи" в рамках Про-лиги Саудовской Аравии.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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