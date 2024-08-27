Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру

Легендарный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду ответил на вопросы журналистов о том, когда планирует уйти из профессионального футбола.

"Я не знаю, скоро ли я уйду на пенсию, через два или три года..., но, вероятно, я закончу карьеру здесь, в "Аль-Насре". Я очень счастлив в этом клубе, также я хорошо чувствую себя в этой стране. Я рад играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать".