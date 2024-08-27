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Роналду забил фантастический гол со штрафного в матче Аль-Наср против Аль-Фейхи

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899 мяч в карьере Роналду

Роналду забил фантастический гол со штрафного в матче Аль-Наср против Аль-Фейхи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче Саудовской профессиональной лиги между "Аль-Насром" и "Аль-Фейхой" Криштиану Роналду на 45+10-й минуте забил потрясающий гол со штрафного, который помог гостям поединка вырваться вперед.

Благодаря этому голу Роналду приблизился к достижению очередной знаковой отметки в своей карьере. Сейчас на счету португальца 899 забитых мячей.

Текущий счет матча 0:2.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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slayer (Odessa)
27.08.2024 в 22:33
Та аль-насрать на это
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Комментарии 1
slayer (Odessa)
27.08.2024 в 22:33
Та аль-насрать на это
Ответить
0
0

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