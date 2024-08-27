Роналду забил фантастический гол со штрафного в матче Аль-Наср против Аль-Фейхи
899 мяч в карьере Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Саудовской профессиональной лиги между "Аль-Насром" и "Аль-Фейхой" Криштиану Роналду на 45+10-й минуте забил потрясающий гол со штрафного, который помог гостям поединка вырваться вперед.
Благодаря этому голу Роналду приблизился к достижению очередной знаковой отметки в своей карьере. Сейчас на счету португальца 899 забитых мячей.
¡GOLAZO DE CRISTIANO! ???? El gol número 900 para CR7 en su carrera fue con un magnífico tiro libre. ???????? #SPLenFOX pic.twitter.com/j9oLFE4kcK— FOX Deportes (@FOXDeportes) August 27, 2024
Текущий счет матча 0:2.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
slayer (Odessa)
27.08.2024 в 22:33
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру
- Россия разрушила гостиницу, в которой должен был проживать Шахтер перед матчем с Кривбассом
- Свен-Йоран Эрикссон смертельно болен раком. Он прощается с жизнью в стиле рок-звезды
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1