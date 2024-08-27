Роналду забил гол со штрафного в матче Аль-Наср против Аль-Фейхи

В матче Саудовской профессиональной лиги между "Аль-Насром" и "Аль-Фейхой" Криштиану Роналду на 45+10-й минуте забил потрясающий гол со штрафного, который помог гостям поединка вырваться вперед.

Благодаря этому голу Роналду приблизился к достижению очередной знаковой отметке в своей карьере. Сейчас на счету португальца 899 забитых мячей.

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¡GOLAZO DE CRISTIANO! ???? El gol número 900 para CR7 en su carrera fue con un magnífico tiro libre. ???????? #SPLenFOX pic.twitter.com/j9oLFE4kcK — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 27, 2024

Текущий счет матча – 0:2.