Роналду забил гол со штрафного в матче Аль-Наср против Аль-Фейхи
899 мяч в карьере Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Саудовской профессиональной лиги между "Аль-Насром" и "Аль-Фейхой" Криштиану Роналду на 45+10-й минуте забил потрясающий гол со штрафного, который помог гостям поединка вырваться вперед.
Благодаря этому голу Роналду приблизился к достижению очередной знаковой отметке в своей карьере. Сейчас на счету португальца 899 забитых мячей.
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¡GOLAZO DE CRISTIANO! ???? El gol número 900 para CR7 en su carrera fue con un magnífico tiro libre. ???????? #SPLenFOX pic.twitter.com/j9oLFE4kcK— FOX Deportes (@FOXDeportes) August 27, 2024
Текущий счет матча – 0:2.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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slayer (Odessa)
27.08.2024 в 22:33
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