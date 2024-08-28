  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Зальцбург хочет арендовать полузащитника Ливерпуля

Общие новости

Об этом сообщает BBC

Зальцбург хочет арендовать полузащитника Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ред Булл Зальцбург", которым руководит бывший ассистент Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс, уже подписал полузащитника "Ливерпуля" Бобби Кларка за сумму около 10 млн фунтов стерлингов этим летом. Нидерландский тренер настроен переманить еще одного игрока "красных".

Сообщается, что австрийский клуб хочет арендовать Стефана Байчетича. Испанец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, а также не вышел в составе "Ливерпуля" на первые два матча Премьер-лиги под руководством нового главного тренера Арне Слота. Переговоры между клубами по переходу 19-летнего полузащитника еще продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Стефан Байчетич провел лишь 6 матчей и отметился результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Динамо вылетело из ЛЧ, Ребров назвал состав сборной, Барса не ошибается. Главные новости за 27 августа
yellow-arrow
Аль-Хиляль оформил трансфер португальского защитника Манчестер Сити
yellow-arrow
Роналду забил гол со штрафного в матче Аль-Наср против Аль-Фейхи
Зальцбург (Австрия) Ливерпуль Стефан Байчетич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости