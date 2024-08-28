Зальцбург хочет арендовать полузащитника Ливерпуля

"Ред Булл Зальцбург", которым руководит бывший ассистент Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс, уже подписал полузащитника "Ливерпуля" Бобби Кларка за сумму около 10 млн фунтов стерлингов этим летом. Нидерландский тренер настроен переманить еще одного игрока "красных".

Сообщается, что австрийский клуб хочет арендовать Стефана Байчетича. Испанец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, а также не вышел в составе "Ливерпуля" на первые два матча Премьер-лиги под руководством нового главного тренера Арне Слота. Переговоры между клубами по переходу 19-летнего полузащитника еще продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Стефан Байчетич провел лишь 6 матчей и отметился результативной передачей.