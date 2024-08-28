Роналду - после гола и ассиста в чемпионате: Всё только начинается

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал пост после разгромной победы над "Аль‑Фейхой" (4:1) в матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии.

В этом поединке звёздный португалец отличился забитым мячом и результативной передачей.

"Все только начинается! Вперёд, "Аль-Наср"!, - написал Криштиану в Instagram.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-лиги в прошлом сезоне, записав на свой счёт 31 гол в 35 матчах.