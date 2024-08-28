Роналду - после гола и ассиста в чемпионате: Всё только начинается
Неугомонный футболист
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал пост после разгромной победы над "Аль‑Фейхой" (4:1) в матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии.
В этом поединке звёздный португалец отличился забитым мячом и результативной передачей.
"Все только начинается! Вперёд, "Аль-Наср"!, - написал Криштиану в Instagram.
Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-лиги в прошлом сезоне, записав на свой счёт 31 гол в 35 матчах.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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