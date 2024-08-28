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Роналду - после гола и ассиста в чемпионате: Всё только начинается

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Неугомонный футболист

Роналду - после гола и ассиста в чемпионате: Всё только начинается

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал пост после разгромной победы над "Аль‑Фейхой" (4:1) в матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии.

В этом поединке звёздный португалец отличился забитым мячом и результативной передачей.

"Все только начинается! Вперёд, "Аль-Наср"!, - написал Криштиану в Instagram.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-лиги в прошлом сезоне, записав на свой счёт 31 гол в 35 матчах.

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Криштиану Роналду Саудовская Аравия Аль-Наср Instagram
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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