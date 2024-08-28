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Пять игроков сборной Уругвая дисквалифицированы за стычку с болельщиками в полуфинале Копа Америка

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Пять игроков сборной Уругвая дисквалифицированы за стычку с болельщиками в полуфинале Копа Америка

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающего "Ливерпуля" за сборную Уругвая Дарвин Нуньес дисквалифицирован на пять матчей за участие в стычке с болельщиками после финального свистка в полуфинале Копа Америка против Колумбии.

Наказание также получили еще четыре футболиста: Родриго Бентанкур - дисквалифицирован на 4 матча, Матиас Оливера, Рональд Араухо и Хосе Мария Хименес - пропустят по три поединка.

Защищая своих близких, которые находились на трибунах, уругвайские футболисты вступили в конфликт со зрителями. За это решением Конмеболу игроки были дисквалифицированы и оштрафованы.

Это стало серьезным ударом для сборной Уругвая, которая готовится к матчам отбора на Чемпионат мира 2026 года.

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Уругвай Хосе Мария Хименес Родриго Бентанкур Рональд Араухо Дарвин Нуньес
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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