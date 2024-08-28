Роналду: Моя главная цель в футболе забить сначала 900-й мяч, потом 1000-й
Футболист высказался о своей статистике
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду в недавнем интервью заявил, что вскоре сначала хочет забить 900-й мяч в своей карьере, но португалец стремится достичь отметки в 1000 голов.
"Моя главная цель в футболе забить сначала 900-й мяч, затем 1000-й. С одной разницей, что все голы, которые я забил, сняты на видео, у меня есть доказательства! Со всем уважением, но у меня есть доказательства!".
Но многие фанаты и эксперты выражают сомнения относительно точности статистики португальца, поскольку часть его голов была забита в неофициальных матчах.
Сейчас Криштиану Роналду забил 899 голов в 1235 официальных матчах на клубном уровне и за сборную Португалии.
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