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Роналду: Моя главная цель в футболе забить сначала 900-й мяч, потом 1000-й

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Футболист высказался о своей статистике

Роналду: Моя главная цель в футболе забить сначала 900-й мяч, потом 1000-й

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду в недавнем интервью заявил, что вскоре сначала хочет забить 900-й мяч в своей карьере, но португалец стремится достичь отметки в 1000 голов.

"Моя главная цель в футболе забить сначала 900-й мяч, затем 1000-й. С одной разницей, что все голы, которые я забил, сняты на видео, у меня есть доказательства! Со всем уважением, но у меня есть доказательства!".

Но многие фанаты и эксперты выражают сомнения относительно точности статистики португальца, поскольку часть его голов была забита в неофициальных матчах.

Сейчас Криштиану Роналду забил 899 голов в 1235 официальных матчах на клубном уровне и за сборную Португалии.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
sportskeeda
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
28.08.2024 в 22:24
1000 вже не заб'є мабуть.
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
28.08.2024 в 22:24
1000 вже не заб'є мабуть.
Ответить
0
1

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