Сербский Партизан завершил свой еврокубковый сезон – вылетел из трех турниров
Гент минимально обыграл сербов в ответном матче
Partizan
Сегодня, 28 августа, в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций бельгийский "Гент" минимально обыграл сербский "Партизан" (1:0).
По итогам поединка сербы вылетели из еврокубков.
Добавим, что путь "Партизана" в Европе начался со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где команда потерпела два поражения от киевского "Динамо" (6:2 и 0:3).
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