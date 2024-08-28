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Сербский Партизан завершил свой еврокубковый сезон – вылетел из трех турниров

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Гент минимально обыграл сербов в ответном матче

Сербский Партизан завершил свой еврокубковый сезон – вылетел из трех турниров

Partizan

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Сегодня, 28 августа, в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций бельгийский "Гент" минимально обыграл сербский "Партизан" (1:0).

По итогам поединка сербы вылетели из еврокубков.

Добавим, что путь "Партизана" в Европе начался со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где команда потерпела два поражения от киевского "Динамо" (6:2 и 0:3).

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Партизан (Белград) Гент Лига конференций
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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