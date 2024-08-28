Ювентус подписал одного из лидеров Аталанты
Сага вокруг хавбека завершилась
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Полузащитника Тён Копмейнерс присоединился к "Ювентусу" из "Аталанты".
Игрок подписал со "старой синьорой" пятилетний контракт - до 30 июня 2029 года.
"Теперь Копмейнерс готов к новому черно-белому приключению.
Добро пожаловать!", - говорится в заявлении "Юве".
"This is it, this is happening..."— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 28, 2024
The great wait is over ⌛️
Добавим, что в прошлом сезоне Тён Копмейнерс провел 51 матч, где отметился 15 голами и 7 ассистами. Вместе с "Аталантой" он стал победителем последнего розыгрыша Лиги Европы.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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