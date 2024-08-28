  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ювентус подписал одного из лидеров Аталанты

Общие новости

Сага вокруг хавбека завершилась

Ювентус подписал одного из лидеров Аталанты

Get Italian football news

Новина українською

Полузащитника Тён Копмейнерс присоединился к "Ювентусу" из "Аталанты".

Игрок подписал со "старой синьорой" пятилетний контракт - до 30 июня 2029 года.

"Теперь Копмейнерс готов к новому черно-белому приключению.

Добро пожаловать!", - говорится в заявлении "Юве".

Добавим, что в прошлом сезоне Тён Копмейнерс провел 51 матч, где отметился 15 голами и 7 ассистами. Вместе с "Аталантой" он стал победителем последнего розыгрыша Лиги Европы.

По теме
yellow-arrow
Сербский Партизан завершил свой еврокубковый сезон – вылетел из трех турниров
yellow-arrow
Роналду: Моя главная цель в футболе забить сначала 900-й мяч, потом 1000-й
yellow-arrow
Квалификация ЛЧ. Карабах - Динамо Загреб 0:2. Атакуй, не атакуй, но против мастерства не попрешь
Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Тён Копмейнерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости