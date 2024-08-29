Единый телепул, новая звезда Ливерпуля и будущее Осимхена. Главные новости за 28 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 28 августа.



Свершилось. "Динамо" и "Заря" официально присоединились к УПЛ ТВ. Таким образом впервые в истории украинского футбола мы будем иметь единый телепул. Киевляне при этом выбили для себя кое-какие преференции на этот сезон.

В среду прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25. "Шахтер" получил в соперники "Зарю", "Динамо" придется сыграть в Полтаве. Также нас ждет львовское дерби. Ориентировочно поединки 1/8 должны состояться в конце октября.

"Ливерпуль" усилит линию атаки за счет Федерико Кьезы. Большая зарплата и нежелание игрока продлевать контракт вынудило "Ювентус" отпустить Феде за скромные 13 млн евро + бонусы. Кьеза станет всего вторым новичком "мерсисайдцев" в летнее окно после Мамардаршивили, который вернулся в аренду в "Валенсию" до конца кампании.

"Байер" решился на изменения в линии обороны. Потерявший во второй половине прошлой кампании место в старте Коссуну уедет в "Аталанту". В то же время чемпионы Германии взяли у ПСЖ Норди Мукиеле на его позицию. Арендное соглашение без права выкупа.

И главная трансферная интрига до закрытия окна – будущее Виктора Осимхена. Нигерийца продолжает активно вести "Челси", которое наконец вступило с игроком в переговоры по контракту. Такое разрешение "Наполи" дал после переезда Лукаку в обратном направлении. Также на форварда претендует ПСЖ и "Аль-Ахли".