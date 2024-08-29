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Роналду – о Саудовской Аравии: Идеальных стран нет, у каждой есть свои нюансы. У них есть все

Общие новости
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Криштиану высказался о жизни в королевстве

Роналду – о Саудовской Аравии: Идеальных стран нет, у каждой есть свои нюансы. У них есть все

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Аль-Насра" ответил на вопрос о трудностях адаптации на Ближнем Востоке.

“Вся моя жизнь построена вокруг вызовов. Я покинул свой дом в 11 лет и переехал в большой город. Для меня это просто и не является проблемой. Это часть моей жизни, я к этому привык.

Если честно, у меня не возникло сложностей. Можно говорить о религии, погоде, но идеальных стран нет. Поэтому адаптация прошла легко, и мне очень нравится там, честно говоря".

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"У каждой страны есть свои нюансы. В Саудовской Аравии есть отличные вещи, я счастлив, что там вместе с семьей. Красное море – мой второй дом, если не первый. Настоящий алмаз, одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал.

Есть, например, Аль-Ула – духовное место, где ты чувствуешь энергетику, и я все это ощутил. В горах даже снег. Люди удивляются: "Снег в Саудовской Аравии?" Да, у них есть снег. У них есть все. Это прекрасная страна, мне нравится, как и моей семье. Адаптация прошла без особого труда. Я там счастлив”, – заявил нападающий.

На старте нового сезона Роналду оформил 3 результативных действия в двух матчах.

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Криштиану Роналду Саудовская Аравия
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Источник:
UR · Cristiano
Опубликовал: Александр Симченко
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