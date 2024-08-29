Роналду: Во время Евро говорили, что я сдулся, но до этого я забил 10 голов в квалификации

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес.

"Люди говорили (во время Евро - прим.): "Он сдулся, ему 39 лет, он стареет". Но почему? Потому что я не забил гол. Но что насчет прошлых событий? Я забил 10 голов в квалификации, а перед Евро сделал дубль в матче с Ирландией.

Но даже если я забью на Евро, это не изменит того, кем является Криштиану Роналду. Если я не забил – это не проблема. Завтра я буду играть за сборную и снова попытаюсь забить. Не выйдет – буду пытаться в следующем поединке.

Я всегда хочу забивать. Для меня не имеет значения, играю я против сборной Франции или "Аль-Иттифака". Это ничего не меняет", - рассказал Роналду во время интервью на своем YouTube-канале.