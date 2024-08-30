Кривбасс вылетает из еврокубков, Шахтер узнал своих соперников в ЛЧ, а Кьеза сменил клуб. Главные новости за 29 августа

Не то чтобы у украинских болельщиков были большие надежды на ответный матч между криворожским "Кривбассом" и испанским "Бетисом" в рамках квалификации в Лигу Конференций, особенно после поражения в первой игре со счетом 2:0, но полностью игнорировать эту игру было криминалом. Мы надеялись на какой-то гол престижа от ребят Вернидуба, но и этого не произошло, несмотря на ротацию в составе испанцев. Очередное поражение со счетом 3:0 и вылет из еврокубков, который просто констатировал факт: сейчас это команды разных калибров и это нужно принять.

Вчера "Жирона" Виктора Цыганкова одержала свою первую победу в сезоне и произошло это не без участия нашего соотечественника. Сначала Виктор отдал красивый ассист на дальнюю штангу, который замкнул Брайан Хиль, а затем добавил к этому и собственный гол. В итоге, он стал едва ли не главным героем встречи, которая завершилась разгромом 4:0, еще два гола забили Руис и Стуани. Стильно, красиво и с тремя очками.

Все мы знаем, что в этом сезоне формат Лиги Чемпионов изменился и вместо привычных нам групп, трех соперников и шести матчей с ними, мы получили полноценную стадию лиги, где каждая команда получила себе 8 соперников, с которыми сыграет по одному матчу. Вчера состоялась жеребьевка основного этапа и донецкому "Шахтеру" придется сыграть против: "Баварии" (дома), "Боруссии"Дортмунд (в гостях), "Аталанты" (дома), "Арсенала" (в гостях), "Янг Бойз" (дома), "ПСВ" (в гостях), "Бреста" (дома) и "Болоньи" (в гостях).

Кроме донецкого "Шахтера", своих 8 соперников по основному этапу лиги узнали и все остальные команды. Наверное, самый тяжелый календарь среди команд из первой корзины, у французского "ПСЖ", самым легким оппонентом у них выглядит "Зальцбург", а так придется сыграть против "Баварии", "Манчестер Сити". "Атлетико", „Арсенала“ и других. Жмите на заголовок и посмотрите полные результаты жеребьевки.

Вчера состоялся еще один матч с участием украинца. Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" на ответный матч против швейцарского "Серветта". В итоге украинец заработал пенальти в начале встречи и помог открыть счет. Как оказалось, хозяева поля имели чем ответить и забили дважды, одержали победу в игре, но не прошли дальше, ведь первую игру проиграли 2:0. Мудрик и "Челси" в основной стадии Лиги Конференций.

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с левым вингером Федерико Кьезой из „Ювентуса“. Детали трансфера клуб не сообщает, но известно, что футболист с "красными" заключил долгосрочный договор. Фабрицио Романо писал о 13 миллионах евро. Федерико присоединился к "Ювентусу" в 2022 году из "Фиорентины" за 44,6 млн евро, но футболист до этого выступал за клуб на правах аренды с 2020 года по 2022 год. Кьеза в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.