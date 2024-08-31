Яремчук третий раз подряд начнет матч Олимпиакоса в запасе
В прошлом туре забил
Фото: Олімпіакос
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук оказался на скамейке запасных в матче против "Ламии" в рамках 3-го тура Суперлиги Греции.
Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.
К слову, пока что в этом сезоне Яремчук не появлялся в старте команды. Несмотря на это, в прошлом туре отметился дебютным голом. Произошло это в матче против клуба "Каллитея" Афины.
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Источник:Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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