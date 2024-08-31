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Яремчук третий раз подряд начнет матч Олимпиакоса в запасе

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В прошлом туре забил

Яремчук третий раз подряд начнет матч Олимпиакоса в запасе

Фото: Олімпіакос

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук оказался на скамейке запасных в матче против "Ламии" в рамках 3-го тура Суперлиги Греции.

Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

К слову, пока что в этом сезоне Яремчук не появлялся в старте команды. Несмотря на это, в прошлом туре отметился дебютным голом. Произошло это в матче против клуба "Каллитея" Афины.

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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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