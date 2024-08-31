Яремчук принял участие в победе Олимпиакоса. Подробности выступления украинца
Получил мало времени
Фото: Olympiacos FC
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук получил несколько игровых минут в матче 3-го тура Суперлиги Греции против "Ламии". Футболист вышел на замену на 85-й минуте.
За предоставленное время Роман успел 4 раза коснуться мяча: отдал 3 точных паса и проиграл единоборство. Также заработал в пассив желтую карточку.
Аналитический портал Sofascore решил не определять оценки Яремчуку и его партнерам, которые появились на поле в конце матча.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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