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Яремчук принял участие в победе Олимпиакоса. Подробности выступления украинца

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Получил мало времени

Яремчук принял участие в победе Олимпиакоса. Подробности выступления украинца

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук получил несколько игровых минут в матче 3-го тура Суперлиги Греции против "Ламии". Футболист вышел на замену на 85-й минуте.

За предоставленное время Роман успел 4 раза коснуться мяча: отдал 3 точных паса и проиграл единоборство. Также заработал в пассив желтую карточку.

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Аналитический портал Sofascore решил не определять оценки Яремчуку и его партнерам, которые появились на поле в конце матча.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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