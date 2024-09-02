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На женском ЧМ U-20 ввели новый официальный жест, после которого матчи будут останавливать и даже переносить

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На женском ЧМ U-20 ввели новый официальный жест, после которого матчи будут останавливать и даже переносить

Фото з відкритих джерел

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В Колумбии начался чемпионат мира по футболу среди девушек U-20. Это первый турнир, на котором FIFA внедрила новый официальный жест – скрещенные руки. Они будут сигнализировать о проявлениях расизма на поле.

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Этот жест будет применяться во всех соревнованиях FIFA. После него арбитр останавливает матч. Если оскорбления продолжатся, игроки и официальные лица покидают поле. Если инцидент произойдет в третий раз, то поединок доиграют в другой день.

Футбольные функционеры отмечают, что консультировались с действующими и бывшими игроками. Масштаб проблемы оказался существенным, поэтому было разработано комплексное решение. 17 мая в Бангкоке на Конгрессе FIFA это предложение стало футбольным "законом".

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Источник:
Інформатор
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 03:23
Такой жест мне 20 лет назад показала кухарка вьетнамка глухая, когда я ее привел в свой гостиничный номер якобы на чашку чая...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 03:23
Такой жест мне 20 лет назад показала кухарка вьетнамка глухая, когда я ее привел в свой гостиничный номер якобы на чашку чая...
Ответить
0
0

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