На женском ЧМ U-20 ввели новый официальный жест, после которого матчи будут останавливать и даже переносить

В Колумбии начался чемпионат мира по футболу среди девушек U-20. Это первый турнир, на котором FIFA внедрила новый официальный жест – скрещенные руки. Они будут сигнализировать о проявлениях расизма на поле.

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Этот жест будет применяться во всех соревнованиях FIFA. После него арбитр останавливает матч. Если оскорбления продолжатся, игроки и официальные лица покидают поле. Если инцидент произойдет в третий раз, то поединок доиграют в другой день.

Футбольные функционеры отмечают, что консультировались с действующими и бывшими игроками. Масштаб проблемы оказался существенным, поэтому было разработано комплексное решение. 17 мая в Бангкоке на Конгрессе FIFA это предложение стало футбольным "законом".