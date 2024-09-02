Марко Ван Бастен раскритиковал систему VAR за пенальти, назначенный в ворота Бетиса в поединке против Реала

Мадридский "Реал" дома одержал победу над "Бетисом" (2:0). Второй забитый мяч был реализован с пенальти, заработанный Винисиусом, на котором сфолил голкипер гостей Руй Силва. В первом случае фола не было зафиксировано, однако после сигнала из комнаты VAR арбитр подошел к монитору, чтобы пересмотреть эпизод и указал на одиннадцатиметровый удар. Марко Ван Бастен, нынешний комментатор Ziggo Sport, раскритиковал решение арбитра.

"Вы могли четко видеть, что именно Винисиус приближается к вратарю и бьет его ногой. То, что арбитр и VAR этого не видели, просто невероятно. Что за чушь надо иметь в качестве VAR, чтобы увидеть это как пенальти? Это типичный пример того, что парень из VAR никогда не играл в футбол. Если бы он играл, он бы знал!", - цитирует нидерландскую футбольную легенду Marca.

Добавим, что после четырех туров мадридский "Реал" занимает второе место в чемпионате, имея в своем активе 8 очков.