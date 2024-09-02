  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Марко Ван Бастен раскритиковал систему VAR за пенальти, назначенный в ворота Бетиса в поединке против Реала

Общие новости

Решение арбитра повлияло на исход вчерашнего матча

Марко Ван Бастен раскритиковал систему VAR за пенальти, назначенный в ворота Бетиса в поединке против Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" дома одержал победу над "Бетисом" (2:0). Второй забитый мяч был реализован с пенальти, заработанный Винисиусом, на котором сфолил голкипер гостей Руй Силва. В первом случае фола не было зафиксировано, однако после сигнала из комнаты VAR арбитр подошел к монитору, чтобы пересмотреть эпизод и указал на одиннадцатиметровый удар. Марко Ван Бастен, нынешний комментатор Ziggo Sport, раскритиковал решение арбитра.

"Вы могли четко видеть, что именно Винисиус приближается к вратарю и бьет его ногой. То, что арбитр и VAR этого не видели, просто невероятно. Что за чушь надо иметь в качестве VAR, чтобы увидеть это как пенальти? Это типичный пример того, что парень из VAR никогда не играл в футбол. Если бы он играл, он бы знал!", - цитирует нидерландскую футбольную легенду Marca.

Добавим, что после четырех туров мадридский "Реал" занимает второе место в чемпионате, имея в своем активе 8 очков.

По теме
yellow-arrow
Опорный полузащитник ПСЖ близок к переходу в Аль-Иттихад
yellow-arrow
Трое тренеров сборной Ганы попали в ДТП
yellow-arrow
Саудовский гранд попрощался с экс-защитником МЮ
Марко ван Бастен Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
02.09.2024 в 16:56
Дійсно вихідки пе...с його знає кого ПРОДОВЖУЮТЬСЯ! Вінісіус лупить ЛЕЖАЧАГО воротаря ногою і за це призначати пенальті то ГАНЬБА! Там інший момент потрапляння м'яча у відставлену руку гравця Бетіса більше був схожий на пеналь... Ну і перший гол... минулого сезону гол Фелікса відмінили, тому що Торрес там десь стрибнув далеко від шкіряного, а тут сфера летіла у бік Джуніора, який на пару метрів забіг в офсайд та по якому орієнтувався захисник гостей... і нічого. Так формально судді прави, навіть якщо в обох випадках приняли протилежне рішення
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
02.09.2024 в 16:56
Дійсно вихідки пе...с його знає кого ПРОДОВЖУЮТЬСЯ! Вінісіус лупить ЛЕЖАЧАГО воротаря ногою і за це призначати пенальті то ГАНЬБА! Там інший момент потрапляння м'яча у відставлену руку гравця Бетіса більше був схожий на пеналь... Ну і перший гол... минулого сезону гол Фелікса відмінили, тому що Торрес там десь стрибнув далеко від шкіряного, а тут сфера летіла у бік Джуніора, який на пару метрів забіг в офсайд та по якому орієнтувався захисник гостей... і нічого. Так формально судді прави, навіть якщо в обох випадках приняли протилежне рішення
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
02.09.2024 в 15:58
А це вже цікаво... Потрібно буде дочекатися поки включать світло та передивитися на швидкості 0,5 Хоч це не дивно.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости