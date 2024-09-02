Саудовский гранд попрощался с экс-защитником МЮ
Роналду и Ко лишились известного одноклубника
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Аль-Насра" объявила о расторжении контракта с левым защитником Алексом Теллесом по обоюдному решению сторон.
Отныне 31-летний бразилец находится в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне Теллес забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.
Ранее Алекс также выступал за "Севилью", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Интер", "Галатасарай", "Гремио" и "Жувентуде".
AlNassr can announce that the Brazilian star Alex Telles has left the Club by mutual agreement.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 2, 2024
Thanks for everything, Alex ????????
pic.twitter.com/lLQCzv0mfM
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Источник:AlNassr
Опубликовал: Александр Бураков
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