Саудовский гранд попрощался с экс-защитником МЮ

Пресс-служба "Аль-Насра" объявила о расторжении контракта с левым защитником Алексом Теллесом по обоюдному решению сторон.

Отныне 31-летний бразилец находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Теллес забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

Ранее Алекс также выступал за "Севилью", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Интер", "Галатасарай", "Гремио" и "Жувентуде".

AlNassr can announce that the Brazilian star Alex Telles has left the Club by mutual agreement.



Thanks for everything, Alex ????????

pic.twitter.com/lLQCzv0mfM