  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Саудовский гранд попрощался с экс-защитником МЮ

Общие новости

Роналду и Ко лишились известного одноклубника

Саудовский гранд попрощался с экс-защитником МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Аль-Насра" объявила о расторжении контракта с левым защитником Алексом Теллесом по обоюдному решению сторон.

Отныне 31-летний бразилец находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Теллес забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

Ранее Алекс также выступал за "Севилью", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Интер", "Галатасарай", "Гремио" и "Жувентуде".

По теме
yellow-arrow
Опорный полузащитник ПСЖ близок к переходу в Аль-Иттихад
yellow-arrow
Трое тренеров сборной Ганы попали в ДТП
yellow-arrow
Марко Ван Бастен раскритиковал систему VAR за пенальти, назначенный в ворота Бетиса в поединке против Реала
Аль-Наср контракт Алекс Теллес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AlNassr
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости