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Трое тренеров сборной Ганы попали в ДТП

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Федерация футбола Ганы подтвердила эту информацию

Трое тренеров сборной Ганы попали в ДТП

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо, наставник вратарей национальной команды Фатих Дауда и бывший игрок "Фулхэма" Джон Пейнтсил попали в ДТП.

Как сообщает издание Ехргеѕѕ, авария произошла в субботу, когда делегация возвращалась с футбольного матча. Автомобиль столкнулся с пикапом, в результате чего внедорожник получил значительные повреждения.

Все пострадавшие были немедленно госпитализированы.

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Источник:
Ехргеѕѕ
Опубликовал: Екатерина Власова
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