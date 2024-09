Трое тренеров сборной Ганы попали в ДТП

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо, наставник вратарей национальной команды Фатих Дауда и бывший игрок "Фулхэма" Джон Пейнтсил попали в ДТП.

Как сообщает издание Ехргеѕѕ, авария произошла в субботу, когда делегация возвращалась с футбольного матча. Автомобиль столкнулся с пикапом, в результате чего внедорожник получил значительные повреждения.

Все пострадавшие были немедленно госпитализированы.

Breaking News: Black Stars technical team escape death on the Tarkwa-Takoradi road.



Otto Addo, John Paintsil and Fatawu Dauda were returning from Tarkwa after watching the Champion of Champions clash between Nsoatreman and Samartex



We thank God for their lives pic.twitter.com/mkefeisPbv