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Аль-Наср оформил трансфер центрбека РБ Лейпцига

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Подтверждено

Аль-Наср оформил трансфер центрбека РБ Лейпцига

Фото: RB Leipzig

Новина українською

"Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду, продолжает укреплять состав своей команды.

2 сентября клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании центрального защитника Мохамеда Симакана "РБ Лейпцига" за 45 миллионов евро.

24-летний француз в сезоне 2023/24 сыграл 42 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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Аль-Наср РБ Лейпциг Мохамед Симакан
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Источник:
Al Nassr
Опубликовал: Екатерина Власова
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