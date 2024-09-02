Аль-Наср оформил трансфер центрбека РБ Лейпцига
Подтверждено
Фото: RB Leipzig
"Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду, продолжает укреплять состав своей команды.
2 сентября клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании центрального защитника Мохамеда Симакана "РБ Лейпцига" за 45 миллионов евро.
3️⃣ @SimakanMohamed 3️⃣ pic.twitter.com/0AWtFcZABJ— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 2, 2024
24-летний француз в сезоне 2023/24 сыграл 42 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:Al Nassr
Опубликовал: Екатерина Власова
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