УЕФА решила снизить цены на билеты для выездных болельщиков



С сезона 2024/25 УЕФА вводит ограничения на стоимость выездных билетов в клубных соревнованиях.

Максимальная стоимость билета для выездных болельщиков будет составлять 60 евро для матчей Лиги чемпионов, 40 евро - для Лиги Европы и 20 евро - для Лиги конференций. С сезона 2025/26 цены снизятся еще больше: соответственно до 50, 35 и 20 евро.

Это решение УЕФА приняла с целью сделать футбол более доступным для всех болельщиков, особенно для тех, кто путешествует, чтобы поддержать свои команды.