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УЕФА решила снизить цены на билеты для выездных болельщиков

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Максимальная стоимость билета на матч ЛЧ для выездных болельщиков будет составлять 60 евро

УЕФА решила снизить цены на билеты для выездных болельщиков

shakhtar.com

Новина українською


С сезона 2024/25 УЕФА вводит ограничения на стоимость выездных билетов в клубных соревнованиях.

Максимальная стоимость билета для выездных болельщиков будет составлять 60 евро для матчей Лиги чемпионов, 40 евро - для Лиги Европы и 20 евро - для Лиги конференций. С сезона 2025/26 цены снизятся еще больше: соответственно до 50, 35 и 20 евро.

Это решение УЕФА приняла с целью сделать футбол более доступным для всех болельщиков, особенно для тех, кто путешествует, чтобы поддержать свои команды.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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