Аль-Хиляль оформил трансфер одноклубника Трубина
Маркос Леонардо переходит в клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" объявил о подписании контракта с нападающим Маркосом Леонардо из "Бенфики".
Клуб не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что игрок заключил договор до 30 июня 2029 года. А Саудовский клуб заплатил за футболиста 40 миллионов евро.
???? The president @Fahad_Alotaibi_ at the signing ceremony for the contract of #MarcosLeonardo at the "Four Seasons George V" hotel in the French capital, Paris ????#AlHilal pic.twitter.com/TUEzNDe1bY— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 2, 2024
Леонардо в прошлом сезоне забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 21 матче.
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Источник:Alhilal_EN
Опубликовал: Екатерина Власова
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