Аль-Хиляль оформил трансфер одноклубника Трубина

"Аль-Хиляль" объявил о подписании контракта с нападающим Маркосом Леонардо из "Бенфики".

Клуб не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что игрок заключил договор до 30 июня 2029 года. А Саудовский клуб заплатил за футболиста 40 миллионов евро.

???? The president @Fahad_Alotaibi_ at the signing ceremony for the contract of #MarcosLeonardo at the "Four Seasons George V" hotel in the French capital, Paris ????#AlHilal pic.twitter.com/TUEzNDe1bY