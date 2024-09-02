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Аль-Хиляль оформил трансфер одноклубника Трубина

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Маркос Леонардо переходит в клуб из Саудовской Аравии

Аль-Хиляль оформил трансфер одноклубника Трубина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Хиляль" объявил о подписании контракта с нападающим Маркосом Леонардо из "Бенфики".

Клуб не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что игрок заключил договор до 30 июня 2029 года. А Саудовский клуб заплатил за футболиста 40 миллионов евро.

Леонардо в прошлом сезоне забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 21 матче.

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Источник:
Alhilal_EN
Опубликовал: Екатерина Власова
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