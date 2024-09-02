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Виллиан стал одноклубником Яремчука в Олимпиакосе

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Экс-звезда Челси продолжит карьеру в греческой Суперлиге

Виллиан стал одноклубником Яремчука в Олимпиакосе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный бразильский вингер Виллиан, который до этого времени был свободным агентом, подписал контракт с греческим "Олимпиакосом".

Футболист заключил с клубом однолетний контракт - до 30 июня 2025 года.

Последним клубом Виллиана был "Фулхэм", за который он играл последние два сезона. Он также известен своими выступлениями за "Арсенал", "Шахтер" и "Коринтианс". В составе "горняков" футболист 4 раза выиграл чемпионат Украины и стал победителем Кубка УЕФА.

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Виллиан Олимпиакос
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Источник:
Оlympiacos
Опубликовал: Екатерина Власова
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