Виллиан стал одноклубником Яремчука в Олимпиакосе
Экс-звезда Челси продолжит карьеру в греческой Суперлиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный бразильский вингер Виллиан, который до этого времени был свободным агентом, подписал контракт с греческим "Олимпиакосом".
Футболист заключил с клубом однолетний контракт - до 30 июня 2025 года.
????⚪???? Bem-vindo ???????????????????????????? to Olympiacos! pic.twitter.com/KakRNcW20e— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2024
Последним клубом Виллиана был "Фулхэм", за который он играл последние два сезона. Он также известен своими выступлениями за "Арсенал", "Шахтер" и "Коринтианс". В составе "горняков" футболист 4 раза выиграл чемпионат Украины и стал победителем Кубка УЕФА.
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Источник:Оlympiacos
Опубликовал: Екатерина Власова
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