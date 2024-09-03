Легендарный экс-форвард Барселоны и Ливерпуля завершил карьеру в сборной Уругвая
Через несколько месяцев после Кавани
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интер Майами" Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.
Национальную команду своей страны 37-летний футболист представлял с 2007 года. За это время Суарес сумел стать лучшим бомбардиром "небесно-голубых" за всю историю, отличившись 69 забитыми мячами в 142 матчах. Также в 2011 году Луис в составе сборной завоевал Кубок Америки.
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Прощальный матч Суареса за Уругвай должен состояться 7 сентября, против Парагвая, в рамках квалификации к чемпионату мира-2026.
Напомним, на последнем Кубке Америки-2024 уругвайцы вместе дошли до полуфинала турнира, уступив Колумбии (0:1), но переиграв Канаду в поединке за третье место (2:2, 4:3 по пен.). Суарес на свой счёт записал один гол в четырёх играх.
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