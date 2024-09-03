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Аль-Наср подписал вингера Челси за 23 млн евро

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Аль-Наср подписал вингера Челси за 23 млн евро

Chelsea

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Вингер "Челси" Анжело Габриэл перешёл в "Аль-Наср".

19-летний бразилец заключил пятилетний контракт с саудовским клубом. По информации СМИ, сумма трансфера составила 23 миллиона евро, а "Челси" получит процент от будущей продажи игрока.

Анжело - воспитанник "Сантоса". В "Челси" Габриэл перешёл в 2023-м году, но ещё не дебютировал в официальных поединках за основную команду "синих".

Прошлый сезон Анжело провёл в аренде в "Страсбуре", и отличился четырьмя ассистами в 25 матчах во всех турнирах.

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Источник:
AlNassr
Опубликовал: Александр Бураков
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