Аль-Наср подписал вингера Челси за 23 млн евро
Новый одноклубник Роналду
Chelsea
Вингер "Челси" Анжело Габриэл перешёл в "Аль-Наср".
19-летний бразилец заключил пятилетний контракт с саудовским клубом. По информации СМИ, сумма трансфера составила 23 миллиона евро, а "Челси" получит процент от будущей продажи игрока.
Анжело - воспитанник "Сантоса". В "Челси" Габриэл перешёл в 2023-м году, но ещё не дебютировал в официальных поединках за основную команду "синих".
Прошлый сезон Анжело провёл в аренде в "Страсбуре", и отличился четырьмя ассистами в 25 матчах во всех турнирах.
IT'S OFFICIAL!— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 2, 2024
Ângelo Gabriel is ???????????????????????????????? ????
Welcome to AlNassr, Ângelo ????????#Ângelo_is_Yellow pic.twitter.com/UaifX6kuze
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