Аль-Наср подписал вингера Челси за 23 млн евро

Вингер "Челси" Анжело Габриэл перешёл в "Аль-Наср".

19-летний бразилец заключил пятилетний контракт с саудовским клубом. По информации СМИ, сумма трансфера составила 23 миллиона евро, а "Челси" получит процент от будущей продажи игрока.

Анжело - воспитанник "Сантоса". В "Челси" Габриэл перешёл в 2023-м году, но ещё не дебютировал в официальных поединках за основную команду "синих".

Прошлый сезон Анжело провёл в аренде в "Страсбуре", и отличился четырьмя ассистами в 25 матчах во всех турнирах.

