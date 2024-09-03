Динамо U-19 узнало потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА
Сначала киевляне сыграют с победителем пары "Линкольн Ред Импс" - "Марибор"
Фото: ФК Динамо Київ
Во вторник, 3 сентября, состоялась жеребьевка Юношеской Лиги УЕФА сезона-2024/2025. Узнало своих потенциальных соперников по первым раундам и киевское "Динамо".
"Динамо" благодаря рейтингу ассоциации начинает свое выступление в турнире со второго раунда по Пути чемпионов. Во втором раунде соперником подопечных Игоря Костюка станет победитель пары "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Марибор" (Словения).
В случае успеха "бело-синие" встретятся с кем-то из следующих команд: "Билис" (Албания) - "2 Коррику" (Косово) / "ЮСД" (Ирландия) - "Стьярнан" (Исландия).
Игры второго раунда состоятся 23 октября и 6 ноября, матчи третьего раунда запланированы на 27 ноября и 11 декабря.
После трех раундов 10 оставшихся команд сыграют в 1/16 финала против клубов с рейтингом с 7-го по 16-й по итогам Пути Лиги чемпионов. Победитель каждого противостояния на этих стадиях будет определяться по итогам одного матча.
Популярное сейчас
- Лидер Ворсклы перешел в клуб из чемпионата Турции
- Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail
- Обновлена стоимость команд УПЛ. Полесье, Кривбасс и Рух – среди самых дорогих
- Динамо определилось с домашним стадионом, Попов не поможет сборной. Главные новости за 2 сентября
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
- Римские медиа: Довбик медленно угасает и исчезает с поля. Берем Артема и откладываем его в сторону