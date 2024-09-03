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Динамо U-19 узнало потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА

Общие новости
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Сначала киевляне сыграют с победителем пары "Линкольн Ред Импс" - "Марибор"

Динамо U-19 узнало потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Во вторник, 3 сентября, состоялась жеребьевка Юношеской Лиги УЕФА сезона-2024/2025. Узнало своих потенциальных соперников по первым раундам и киевское "Динамо".

"Динамо" благодаря рейтингу ассоциации начинает свое выступление в турнире со второго раунда по Пути чемпионов. Во втором раунде соперником подопечных Игоря Костюка станет победитель пары "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Марибор" (Словения).

В случае успеха "бело-синие" встретятся с кем-то из следующих команд: "Билис" (Албания) - "2 Коррику" (Косово) / "ЮСД" (Ирландия) - "Стьярнан" (Исландия).

Игры второго раунда состоятся 23 октября и 6 ноября, матчи третьего раунда запланированы на 27 ноября и 11 декабря.

После трех раундов 10 оставшихся команд сыграют в 1/16 финала против клубов с рейтингом с 7-го по 16-й по итогам Пути Лиги чемпионов. Победитель каждого противостояния на этих стадиях будет определяться по итогам одного матча.

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Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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