Куман больше не вызовет в сборную Нидерландов игрока, перешедшего в чемпионат Саудовской Аравии

Главный тренер национальной команды Нидерландов Роланд Куман заявил, что экс-вингер "Аякса" Стивен Бергвейн в ближайшее время не сможет выступать за "оранжевых".

"Бергвейн отправляется в Саудовскую Аравию в возрасте 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава со сборной Нидерландов закрыта. Он, вероятно, знает, что я бы это сказал", - приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо.