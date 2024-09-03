Куман больше не вызовет в сборную Нидерландов игрока, перешедшего в чемпионат Саудовской Аравии
Суровое решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной команды Нидерландов Роланд Куман заявил, что экс-вингер "Аякса" Стивен Бергвейн в ближайшее время не сможет выступать за "оранжевых".
"Бергвейн отправляется в Саудовскую Аравию в возрасте 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава со сборной Нидерландов закрыта. Он, вероятно, знает, что я бы это сказал", - приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо.
Напомним,
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Источник:Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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JudgeDredd (Киев)
03.09.2024 в 14:49
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