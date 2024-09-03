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Куман больше не вызовет в сборную Нидерландов игрока, перешедшего в чемпионат Саудовской Аравии

Общие новости

Суровое решение

Куман больше не вызовет в сборную Нидерландов игрока, перешедшего в чемпионат Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной команды Нидерландов Роланд Куман заявил, что экс-вингер "Аякса" Стивен Бергвейн в ближайшее время не сможет выступать за "оранжевых".

"Бергвейн отправляется в Саудовскую Аравию в возрасте 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава со сборной Нидерландов закрыта. Он, вероятно, знает, что я бы это сказал", - приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сегодня было объявлено о переходе Бергвейна из нидерландского "Аякса" в саудовский "Аль-Иттихад" за 21 миллион евро.

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Нидерланды Аякс (Амстердам) Рональд Куман Саудовская Аравия Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Стивен Бергвейн
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
03.09.2024 в 14:49
Само по собі бажання грати у Саудівській Аравії (не важливо з яких мотивів) не може бути причиною відмови грати за збірну. Інша річ, якщо в аравійському чемпі знизиться рівень гри Бергвейна, але наразі про це зарано говорити.
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Комментарии 2
JudgeDredd (Киев)
03.09.2024 в 14:49
Само по собі бажання грати у Саудівській Аравії (не важливо з яких мотивів) не може бути причиною відмови грати за збірну. Інша річ, якщо в аравійському чемпі знизиться рівень гри Бергвейна, але наразі про це зарано говорити.
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0
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Nevermore (Донецк)
03.09.2024 в 14:12
расист
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