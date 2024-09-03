Куман: де Йонгу становится лучше, но он всё ещё не в форме
Восстановление займет определенное время
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Френки де Йонга. "Это беспокоит. Прошло очень много времени. Ему становится лучше, но он все еще не в форме. У Френки поврежден голеностоп, и он хочет, чтобы восстановление заняло некоторое время", - сказал Куман на пресс-конференции. Ранее сообщалось, что ожидаемый срок восстановления де Йонга - конец сентября. Таким образом, Френки пропустит матчи сборной Нидерландов в Лиге Наций против Германии и Боснии и Герцеговины.
????????⚠️ Koeman on Frenkie de Jong not ready yet: “This is worrying. It's been a very long time”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2024
“He is improving, but he is still not fit. There is damage to his ankle and he wants to take his time to recover”. pic.twitter.com/sP317nIWmW
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Источник:Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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