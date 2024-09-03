Куман: де Йонгу становится лучше, но он всё ещё не в форме

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Френки де Йонга.

"Это беспокоит. Прошло очень много времени. Ему становится лучше, но он все еще не в форме.

У Френки поврежден голеностоп, и он хочет, чтобы восстановление заняло некоторое время", - сказал Куман на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что ожидаемый срок восстановления де Йонга - конец сентября.

Таким образом, Френки пропустит матчи сборной Нидерландов в Лиге Наций против Германии и Боснии и Герцеговины.