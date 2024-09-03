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Почеттино вскоре возглавит национальную сборную США - Романо

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Все документы скоро будут подписаны

Почеттино вскоре возглавит национальную сборную США - Романо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино вскоре станет новым главным тренером национальной сборной США. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны уже договорились об условиях контракта, и его подписание ожидается уже на этой неделе.

Напомним, 21 мая Почеттино покинул пост главного тренера "Челси". Под руководством аргентинца лондонцы заняли шестое место по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги.

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США Маурисио Почеттино
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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