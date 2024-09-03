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Флуминенсе отдает дань уважения своему воспитаннику: стадион академии будет переименован в честь легенды Реала

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Стадион получит новое название - Марсело Виейра

Флуминенсе отдает дань уважения своему воспитаннику: стадион академии будет переименован в честь легенды Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Флуминенсе" сообщил, что стадион академии клуба "Вале де Ларанжейрас" получит новое название - "Марсело Виейра".

Этим решением клуб отдает дань уважения своему легендарному воспитаннику и одному из лучших левых защитников в истории футбола, Марсело.

Официальная церемония переименования состоится уже в этот четверг, 5 сентября.

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Марсело Флуминенсе (Бразилия)
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Опубликовал: Екатерина Власова
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