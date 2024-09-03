Месси прокомментировал завершение международной карьеры Суареса
Ты уникален (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно легендарный уругвайский нападающий Луис Суарес объявил о завершении своей международной карьеры.
В Instagram Лионель Месси, одноклубник Луиса в "Интер Майами", прокомментировал уход игрока из национальной команды.
"Ты уникален как на поле, так и вне его. Я тебя очень люблю", - написал аргентинец.
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