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Месси прокомментировал завершение международной карьеры Суареса

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Ты уникален (с)

Месси прокомментировал завершение международной карьеры Суареса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Недавно легендарный уругвайский нападающий Луис Суарес объявил о завершении своей международной карьеры.

В Instagram Лионель Месси, одноклубник Луиса в "Интер Майами", прокомментировал уход игрока из национальной команды.

"Ты уникален как на поле, так и вне его. Я тебя очень люблю", - написал аргентинец.

Месси прокомментировал завершение международной карьеры Суареса - изображение 1
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