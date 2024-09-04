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Игнатенко сыграет в ЛЧ, Кащук — в ЛЕ, Россия уничтожила "завод Павелко". Главные новости за 3 сентября

Общие новости

Затишье перед матчами сборных

Игнатенко сыграет в ЛЧ, Кащук — в ЛЕ, Россия уничтожила "завод Павелко". Главные новости за 3 сентября

Фото: skslovan.com

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“Шахтер" не захотел доигрывать матч против "Кривбасса" осенью — СМИ

Поединок между "Горняками" и криворожцами был остановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги, и доиграть его не успели. ТаТоТаке пишет, что "Кривбасс" предлагал "Шахтеру" новую дату — 25 сентября, но "Горняки" настроены перенести все на 2025 год.

РФ уничтожила скандальный завод по производству искусственных полей

Завод по производству искуссственных полей в Краматорске с 2020 года был под арестом из-за уголовного дела против экс-президента УАФ Андрея Павелко, но теперь арестовывать особо нечего — его уничтожила российская ракета. Также страна-террорист за день убила свыше 50 человек в институте в Полтаве и разбомбила университет в Сумах. Геноцид как он есть.

Игнатенко подписался в клубе-участнике Лиги чемпионов

Данил — игрок братиславского "Слована", контракт рассчитан на 3 года. Словаки в этом сезоне впервые в истории клуба выступят в основной стадии ЛЧ. Игнатенко, в свою очередь, искал клуб после того, как его "Бордо" за долги отправили в 4-й дивизион.

Экс-вингер "Шахтера" перешел в "Карабах"

Алексей Кащук на 2 года подписался в азербайджанском гегемоне и теперь сыграет в ЛЕ. 24-летний хавбек был свободным агентом с лета, когда отказался продлевать контракт с "Горняками". При этом в Баку он хорошо известен — в сезоне-2022/23 Кащук выдал 18+12 в 41 матче за "Сабах".

"Динамо" U-19 узнало соперников в ближайших раундах Юношеской лиги УЕФА

Во 2-м раунде турнира соперником команды Игоря Костюка станет победитель пары "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Марибор" (Словения). Нетрудно догадаться, что фаворит здесь именно балканцы. Матчи 2-го раунда Юношеской лиги запланированы на 23 октября и 6 ноября.

Форварда “Валенсии” арестовали по подозрению в сексуальном насилии

Шок дня. Рафа Мир находится под стражей с вечера 2 сентября; вместе с ним арестован его предполагаемый соучастник. Заявление подали двое девушек примерно 25 лет, они сейчас в больнице. 27-летний Мир этим летом перебрался из "Севильи" в "Валенсию" на правах аренды, став прямой заменой Роману Яремчуку; голов не забил.

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