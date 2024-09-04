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Роналду заявил о цели своего YouTube-канала

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Амбиции касаются не только футбольного поля

Роналду заявил о цели своего YouTube-канала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими планами на главном видеохостинге после создания YouTube-канала.

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Во время пресс-конференции в расположении "селесау" нападающий саудовского "Аль-Насра" заявил, что хочет опередить американского ютубера MrBeast, канал которого является самым популярным на платформе (313 млн подписчиков).

“MrBeast – тот парень, которого я должен победить на YouTube. И я хочу его победить, так что будь осторожен”, – сказал футболист.

Роналду создал свой канал и установил рекорд. Португалец быстрее всех набрал 1 млн подписчиков (90 минут). Сейчас на канал Криштиану подписалось 56,4 млн. пользователей.

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Источник:
Dexerto
Опубликовал: Александр Симченко
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