Роналду заявил о цели своего YouTube-канала

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими планами на главном видеохостинге после создания YouTube-канала.

Во время пресс-конференции в расположении "селесау" нападающий саудовского "Аль-Насра" заявил, что хочет опередить американского ютубера MrBeast, канал которого является самым популярным на платформе (313 млн подписчиков).

“MrBeast – тот парень, которого я должен победить на YouTube. И я хочу его победить, так что будь осторожен”, – сказал футболист.

Роналду создал свой канал и установил рекорд. Португалец быстрее всех набрал 1 млн подписчиков (90 минут). Сейчас на канал Криштиану подписалось 56,4 млн. пользователей.