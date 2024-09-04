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Афинский АЕК предложил крупнейший в своей истории контракт бывшему игроку МЮ

Общие новости

Об этом сообщает The Sun

Афинский АЕК предложил крупнейший в своей истории контракт бывшему игроку МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Несколько месяцев назад Антони Марсьяль покинул "МЮ" после девятилетнего пребывания в клубе. Француза в течение лета связывали с "Лиллем", однако в последнее время представитель Лиги 1 уменьшил свой интерес к игроку. Впрочем, он еще пользуется спросом в Европе.

Сообщается, что в начале осени афинский "АЕК" сделал Марсьялю наиболее выгодное предложение. Греческий клуб пообещал форварду самый большой контракт за всю свою 100-летнюю историю. Если бы он присоединился к афинской команде, то зарабатывал бы больше, чем нынешний самый богатый футболист и бывший полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела. Хотя точная сумма, которую получит Марсьяль, еще не обнародована, аргентинец зарабатывает 2,1 млн фунтов в год.

Добавим, что в прошлом сезоне Антони Марсьяль провел 19 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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АЕК (Афины) Антони Марсьяль
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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