Челси потратил больше всех в мире на свой состав. Кто ещё вошёл в топ-10?
Правда, результат сомнительный
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Football Observatory представлил список команд, которые вложили больше всего денег для подписания своих нынешних игроков. В учёт шли как полноценные трансферы, так и арендные соглашения. Возглавляет список с €1,28 млрд. (включая бонусы) "Челси". Отмечается, что это самые высокие показатели, когда-либо зафиксированные в истории футбола.
Также в топ-10 вошли:
- 1. "Челси";
- 2. "Манчестер Юнайтед";
- 3. "Манчестер Сити";
- 4. "Арсенал";
- 5. "Тоттенхэм";
- 6. "ПСЖ";
- 7. "Ливерпуль";
- 8. "Реал";
- 9. "Ньюкасл";
- 10. "Ювентус".
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Источник:Football Observatory
Опубликовал: Александр Бураков
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