Челси потратил больше всех в мире на свой состав. Кто ещё вошёл в топ-10?

Football Observatory представлил список команд, которые вложили больше всего денег для подписания своих нынешних игроков. В учёт шли как полноценные трансферы, так и арендные соглашения.

Возглавляет список с €1,28 млрд. (включая бонусы) "Челси". Отмечается, что это самые высокие показатели, когда-либо зафиксированные в истории футбола.

Также в топ-10 вошли: