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Челси потратил больше всех в мире на свой состав. Кто ещё вошёл в топ-10?

Общие новости

Правда, результат сомнительный

Челси потратил больше всех в мире на свой состав. Кто ещё вошёл в топ-10?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Football Observatory представлил список команд, которые вложили больше всего денег для подписания своих нынешних игроков. В учёт шли как полноценные трансферы, так и арендные соглашения.

Возглавляет список с €1,28 млрд. (включая бонусы) "Челси". Отмечается, что это самые высокие показатели, когда-либо зафиксированные в истории футбола.

Также в топ-10 вошли:

  • 1. "Челси";
  • 2. "Манчестер Юнайтед";
  • 3. "Манчестер Сити";
  • 4. "Арсенал";
  • 5. "Тоттенхэм";
  • 6. "ПСЖ";
  • 7. "Ливерпуль";
  • 8. "Реал";
  • 9. "Ньюкасл";
  • 10. "Ювентус".
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Начо Монреаль Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити рейтинг
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Источник:
Football Observatory
Опубликовал: Александр Бураков
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