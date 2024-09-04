ФИФА презентовала новый логотип Клубного чемпионата мира
Также известно, какая песня станет саундтреком турнира
ФИФА
Сегодня, 4 сентября, ФИФА официально представила новый логотип Клубного чемпионата мира.
Ready for a new era of club football ????#FIFACWC | #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/BiE8Pnzhy2— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 4, 2024
Кроме того, известно, что саундтреком турнира станет песня GALA «Freed from Desire».
Турнир, в котором примут участие 32 команды, состоится в США в 2025 году.
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