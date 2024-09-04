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ФИФА презентовала новый логотип Клубного чемпионата мира

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Также известно, какая песня станет саундтреком турнира

ФИФА презентовала новый логотип Клубного чемпионата мира

ФИФА

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 сентября, ФИФА официально представила новый логотип Клубного чемпионата мира.

Кроме того, известно, что саундтреком турнира станет песня GALA «Freed from Desire».

Турнир, в котором примут участие 32 команды, состоится в США в 2025 году.

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ФИФА Клубный чемпионат мира
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