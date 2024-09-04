Известны номинанты на награду Тренер года по версии France Football
В список попали 6 тренеров
Ballon d'Or
Сегодня, 4 сентября, издание France Football объявило номинантов на награду «Тренер года».
В список претендентов попали 6 тренеров:
- Хаби Алонсо;
- Карло Анчелотти;
- Луис де ла Фуэнте;
- Джан Пьеро Гасперини;
- Пеп Гвардиола;
- Лионель Скалони.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 20:55
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