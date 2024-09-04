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Известны номинанты на награду Тренер года по версии France Football

Общие новости
Обновлено

В список попали 6 тренеров

Известны номинанты на награду Тренер года по версии France Football

Ballon d'Or

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 сентября, издание France Football объявило номинантов на награду «Тренер года».

В список претендентов попали 6 тренеров:

  • Хаби Алонсо;
  • Карло Анчелотти;
  • Луис де ла Фуэнте;
  • Джан Пьеро Гасперини;
  • Пеп Гвардиола;
  • Лионель Скалони.
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 20:55
Ну, конечно, Хаби... Хоть я его и не уважаю.
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 20:55
Ну, конечно, Хаби... Хоть я его и не уважаю.
Ответить
0
0

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